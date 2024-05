Viaggio nella musica del cinema a Piano City con Nicolini

Accompagnerà lo spettatore in un viaggio tra i grandi temi che hanno fatto la storia della musica nel cinema, il nuovo concerto ritmo-sinfonico ideato ed eseguito dal maestro Luigi Nicolini, in scena domenica 19 maggio, presso il Museo del Cinema di Milano nell'ambito di Piano City.

Sul palco diversi evergreen, eseguiti in uno stile personale, ispirato a quello del grande pianista italo-americano Carmen Cavallaro, con la melodia sempre udibile e al tempo stesso sostenuta da arrangiamenti che valorizzano le potenzialità del pianoforte. Brani celebri si alterneranno a composizioni più rare e a musiche originali dell'autore, scelte da epoche e Paesi diversi, e verranno eseguite e contestualizzate in una narrazione che svela la genesi del pezzo, accompagnata anche da curiosità relative all'autore e al contesto in cui è nato il brano del film nel quale ha trovato la sua popolarità.



