Libri: Bellacicco racconta la missione Nato Isaf in Afghanistan

Un libro per ripercorrere l'operazione Nato-Isaf in Afghanistan, condotta in uno dei teatri operativi più difficili mai affrontati dalle forze armate italiane, che causò più di 50 caduti ed il ferimento di decine di militari italiani. Si tratta di 'Noi ci abbiamo creduto', libro del generale degli Alpini Marcello Bellacicco, che nel 2010, alla guida della Brigata Alpina Julia, ricoprì l'incarico di Comandante della Regione Ovest in Afghanistan durante l'operazione.

Il volume è stato presentato al Palazzo Cusani di Milano, sede del Comando militare dell'Esercito in Lombardia. Una narrazione dettagliata, talvolta cruda, in cui l'autore fa riferimento solo alla realtà dei fatti, senza sconti nemmeno per se stesso.

Alla presentazione erano presenti diversi esponenti politici come la deputata di FdI e membro della commissione Difesa Paola Chiesa e l'ex ministro Paolo Romani, insieme, tra gli altri, all'ambasciatore afghano Nasir Andish e a Frozan Nawabi, già direttrice generale per i diritti umani del precedente Governo afghano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA