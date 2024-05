La 'Coppa di Campione d'Italia' è arrivata a Milano

La 'Coppa di Campione d'Italia', vinta quest'anno dall'Inter che si è aggiudicata il campionato di 'Serie A TIM' è esposta a Milano nel negozio Tim di Piazza Cordusio fino alla consegna al Club vincitore.

Il trofeo, informa l'ufficio stampa Tim, sarà a disposizione di tifosi, cittadini e turisti che, oltre a poterlo vedere in anteprima, avranno la possibilità di scattare selfie insieme alla Coppa. Inoltre, potranno acquistare una pellicola per personalizzare il telefono con la foto appena effettuata.

La tradizionale consegna sul campo della Coppa al Club Campione d'Italia avverrà in occasione di Inter-Lazio, 37esima e penultima giornata del Campionato, alla presenza di Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim e Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A.

La 'Coppa di Campione d'Italia' fu disegnata nel 1960 dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli e dal 2005 viene consegnata direttamente sul campo alla squadra vincitrice dello scudetto.



