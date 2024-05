Italia leader distribuzione automatica con 2 miliardi fatturato

Nel campo della distribuzione automatica, o vending, si posiziona al primo posto l'Italia, che vanta la più ampia rete distributiva alimentare automatica d'Europa con oltre 830 mila vending machine installate, seguito da Francia (630 mila), Germania (613 mila) e Inghilterra (405 mila). In Italia sono 3.742 le attività del settore (+1,5% rispetto al 2022), con un indotto occupazionale di oltre 30.000 persone e un giro di affari nel 2023, di 2 miliardi di euro (2,6 % in più rispetto al 2022) per 5 miliardi di consumazioni erogate, compreso l'Office Coffee Service, il caffè in capsule e cialde.

I dati elaborati dal Registro delle Imprese per l' Associazione Italiana Distribuzione Automatica, sono stati presentati da Fiera Milano, dove dal 15 al 18 maggio si svolge l'edizione 2024 di Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida. "Con 300 espositori per il 34% esteri provenienti da 32 Paesi Venditalia si prepara ad accogliere operatori da tutto il mondo, in un momento particolarmente favorevole per il settore - ha detto Ernesto Piloni, Presidente di Venditalia Servizi - SI tratta di una manifestazione altamente innovativa nei contenuti e nel layout, realizzato all'interno di un quartiere fieristico all'avanguardia come quello di Fieramilano a Rho". Tra i paesi più rappresentati Cina, Germania, Spagna, Regno Unito e Turchia, "in mostra ci saranno prodotti che guardano con accresciuta attenzione al valore della sostenibilità". Anche questo settore infine ha intrapreso la strada della rivoluzione digitale: con la connettività si può gestire una vending machine da remoto e connetterla al software gestionale dell'azienda, verificare lo stato del distributore, modificare impostazioni e parametri.

Nelle ultime generazioni di distributori automatici schermi touch sono installati al posto delle tradizionali pulsantiere e, nelle macchine del caldo, anche di personalizzare le ricette dei prodotti.



