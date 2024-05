Giornata del verde pulito, in Lombardia volontari in 100 Comuni

I volontari del verde saranno all'opera questo fine settimana in 100 Comuni della Lombardia in occasione dell'edizione 2024 della giornata del verde pulito.

La giornata del verde pulito è un'iniziativa istituita dalla Regione Lombardia nel 1987 con l'obiettivo di sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive promuovendo in questo modo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale.

"Vogliamo coinvolgere i cittadini - ha spiegato l'assessore della Regione Lombardia all'Ambiente Giorgio Maione - invitandoli a realizzare azioni di pulizia di alcune aree del loro territorio nell'ottica di difendere il bene comune".

Anche quest'anno all'evento sarà collegata una 'call fotografica' per i Comuni, che premierà gli scatti che avranno saputo cogliere lo spirito dell'iniziativa veicolando il messaggio in maniera più creativa: per partecipare basterà inviare una fotografia rappresentativa della giornata che sarà pubblicata su un apposito form online dalla Regione Lombardia per le votazioni.

"Tante amministrazioni comunali in collaborazione con associazioni, scuole, gruppi di cittadini ed enti - ha aggiunto Maione - hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione.

Dedicare qualche ora del proprio tempo libero alla cura dei luoghi in cui si vive è un modo concreto per diffondere cultura del verde e generare un effetto domino di azioni positive per la collettività".



