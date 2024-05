Comotti vince in Lombardia il Memorial Bordoni

Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, prima tappa dell'Italian Pro Tour 2024 - inserita anche nel calendario dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo - va a Mattia Comotti. Ad Appiano Gentile, in Lombardia, con uno score di 195 (66 62 67, -15) ha fatto suo il derby tutto italiano con Enrico Di Nitto, 2/o con 196 (-14) dopo una sfida all'ultimo colpo. Sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70), si è classificato invece 3/o con 199 (-11) il francese Benjamin Kedochim. Buona prova anche per Alessandro Radig, 4/o con 200 (-10) e miglior amateur del torneo.

Per gli azzurri è il terzo successo consecutivo sull'Alps Tour. Dopo quella di Edoardo Raffaele Lipparelli, in Egitto e nel New Giza Open, è arrivata l'impresa di Gianmaria Rean Trinchero nel Tunisian Open. A calare il tris ecco Comotti, 23enne di Cuneo che ha festeggiato il primo exploit da professionista. Per l'Italia è peraltro la sesta vittoria nella storia della competizione. Arrivata quest'anno alla decima edizione, è stata conquistata nel 2015 da Andrea Perrino, nel 2016 da Stefano Pitoni, nel 2017 da Marco Crespi, nel 2018 da Guido Migliozzi, nel 2022 da Gregorio De Leo e, ora, da Comotti.

Nel mezzo tre successi spagnoli e uno olandese firmato da Kiet Van der Weele nel 2023.

L'affermazione ha fruttato a Comotti 5.800 euro a fronte di un montepremi complessivo di 40.000 e permesso al piemontese, professionista dal luglio del 2023, di salire al sesto posto nell'ordine di merito dell'Alps Tour che vede sempre Edoardo Raffaele Lipparelli (6/o con 202, -8 in Lombardia) al comando della classifica davanti ai francesi Aymeric Laussot e Kedochim.

In quarta posizione, nella 'money list', c'è invece Di Nitto che precede Trinchero, quinto, e Comotti. Nella Top 10 anche Manfredi Manica, nono.

L'Italian Pro Tour tornerà protagonista dal 19 al 22 settembre con l'Italian Challenge Open. L'evento, inserito pure nel calendario del Challenge Tour, il secondo circuito europeo, si giocherà in Toscana sul percorso dell'Argentario Golf Club che, nel 2025, ospiterà l'Open d'Italia.



