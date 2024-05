Proposta di legge per regolamentare l'AI nell'e-commerce

4eCom, l'associazione di produttori di soluzioni per il digital commerce, in occasione della fiera Netcomm presenta la propria proposta di legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore e-commerce in Italia.

Il documento è stato elaborato in collaborazione con la deputata Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Attività produttive della Camera.

La proposta di legge, intitolata "Utilizzo dell'intelligenza artificiale nel sistema dell'e-commerce in Italia", mira a stabilire un quadro normativo chiaro e definito per l'uso etico e responsabile dell'IA. Gli obiettivi principali includono la trasparenza nel processo decisionale degli algoritmi, la protezione della privacy in linea con il GDPR, e il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali per prevenire discriminazioni.

La proposta di legge - spiega 4eCom - "è una risposta alle crescenti preoccupazioni su come l'IA sta trasformando il commercio elettronico, e mira a garantire che questa trasformazione avvenga in modo responsabile e sostenibile. 4eCom è convinta che questa iniziativa legislativa contribuirà significativamente a migliorare la competitività delle imprese italiane nel panorama digitale globale, promuovendo al contempo un'innovazione responsabile e inclusiva tanto per le microimprese, quanto per le più grandi, tutelando allo stesso tempo i consumatori da pratiche commerciali scorrette".

"La nostra collaborazione con le istituzioni - afferma Marco Macari, vicepresidente di 4eCom - è il segno di come 4eCom voglia e possa contribuire con il know how dei propri associati alla definizione delle normative il più possibili rispettose delle persone, delle aziende e in linea con i mutamenti del mercato che l'intelligenza artificiale sta causando".



