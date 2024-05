Omicidio Varese, Manfrinati: 'Giustizia è fatta, ora sto bene'

"Giustizia è fatta, ora sto bene": è quanto ha detto nell'interrogatorio al gip Marco Manfrinati, ex avvocato di 40 anni, arrestato lunedì scorso per l'omicidio di Fabio Limido, 71 anni, ex suocero di Manfrinati, e il tentato omicidio di Lavinia Limido, 37 anni, ex moglie del 40enne.

Manfrinati ha spiegato al gip di Varese Alessandro Chionna di non essere uscito di casa per ammazzare la ex moglie e di aver portato il coltello con una lama da 23 centimetri per difendersi dai Limido che, in sede di interrogatorio, l'uomo ha definito 'pericolosi'.

L'ex avvocato ha detto al giudice di essere uscito di casa diretto a Gazzada dove stava allestendo la sua nuova abitazione.

A spingerlo in via Menotti, dove si è compiuta la violenta aggressione, sarebbe stata la mancanza del figlio che il 40enne non poteva vedere in virtù del divieto di avvicinamento all'ex moglie, ai suoceri e al bambino, appunto. Non appena Lavinia Limido lo ha visto, ha iniziato a scappare ma è caduta e lui l'ha raggiunta e colpita più volte. Poi si è fermato e ha pensato di andare in questura a costituirsi quando, sempre secondo Manfrinati, l'ex suocero lo avrebbe aggredito con una mazza da golf gridando "Ti ammazzo bastardo".

A quel punto l'ex avvocato ha ammesso di aver colpito Limido al fianco. Il 71enne è caduto in un cespuglio, ha cercato di rialzarsi, di riprendere la mazza da golf per difendersi e Manfrinati lo ha accoltellato ancora.

"Io chiedevo solo di fare il padre. Questo non sarebbe successo. Vorrei chiedere scusa a Lavinia", ha detto Manfrinati, aggiungendo di voler vedere il figlio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA