Network MediaNordest acquisisce il 21,71% di Mediapason spa

Il network Medianordest, leader nel Nordest con le televisioni locali Antenna Tre Nordest, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Tv 12, ha acquisito il 21,71% in Mediapason spa, a sua volta leader nel Nordovest, con le televisioni locali Telelombardia, Antenna Tre, Top Calcio 24, Milanow e Videogruppo.

L'operazione, è spiegato in una nota, è "condotta in piena sintonia e con reciproco entusiasmo dalle direzioni delle due società", mira a "consolidare la leadership nel settore dell'emittenza locale, significativamente estendendo l'influenza e il raggio d'azione sulle due principali aree demografiche italiane, Nielsen 1 e Nielsen 2". Con questa acquisizione, Medianordest e Mediapason spa consolidano la presenza sul mercato e stabiliscono anche un modello di collaborazione in termini di contenuti, tecnologia e strategie di mercato che potrebbe definire il futuro dell'emittenza locale in Italia".

Medianordest (con 107 dipendenti di cui 43 giornalisti) e Mediapason (con 121 dipendenti di cui 42 giornalisti), nelle rispettive aree hanno una quota d'ascolto del 60% di tutte le tv locali regionali che forniscono i dati Auditel minuto per minuto. Il settore, è sottolineato, ha registrato, "negli ultimi 10 anni, un aumento del proprio share di ascolto complessivo, nonostante l'aumento della competizione di broadcaster nazionali e OTT, a conferma della solidità dei fattori di successo distintivi delle tv regionali di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA