Giornata della Ristorazione con raccolta fondi per la Caritas

Si terrà il 18 maggio prossimo la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, promossa da Fipe-Confcommercio, con il patrocinio di cinque ministeri e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e privati.

"All'evento - spiegano gli organizzatori - hanno già aderito oltre 8.500 ristoranti, sparsi su tutto il territorio nazionale, che intendono sostenere, comunicare e narrare - attraverso i loro piatti e la loro accoglienza - la cultura della convivialità e della cucina italiana, da qualche mese oggetto di proposta di candidatura per diventare patrimonio culturale immateriale dell'Unesco".

Il 18 maggio i ristoranti aderenti presenteranno un piatto dedicato alla ricorrenza e promuoveranno una raccolta fondi a favore di Caritas per il finanziamento di 3 mense sparse sul territorio nazionale per offrire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità.

Nella presentazione della giornata, avvenuta oggi a Milano, sono stati ricordati alcuni dati del settore della ristorazione che impiega in Italia 1,4 milioni di addetti, dei quali il 52% sono donne e il 40% sono giovani al di sotto dei 30 anni. Dopo la crisi dovuta al Covid, che ha portato a una perdita secca di 31 miliardi di euro, la ristorazione italiana ha saputo risollevarsi e oggi è tornata ai livelli di fatturato pre-pandemia, con un livello di gradimento e di attrattività in crescita, soprattutto rispetto alla clientela straniera. Fra le 10 attività più apprezzate dai turisti in Italia, la ristorazione è al primo posto con l'87% della soddisfazione.

La Giornata della Ristorazione vivrà un'anteprima istituzionale il 16 maggio con un evento alla Camera dei deputati dove, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, sarà presentata la proposta di legge per l'istituzione ufficiale della Giornata della Ristorazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA