Donizetti opera Festival 2024 coinvolgerà 11mila studenti

E' di coinvolgere 11 mila studenti dalle primarie alle superiori l'obiettivo di Donizetti Education, il programma formativo legato al Donizetti Opera Festival per il prossimo anno scolastico.

Le iniziative di quest'anno si chiuderanno con le ultime recite a loro dedicate ma soprattutto domani con 'Il piccolo compositore academy' giornata che inizierà alle 8,30 con una serie di 13 laboratori delle varie 'arti' necessarie a creare uno spettacolo (dalla regia alla scenografia) per poi passare alla rappresentazione, al teatro Donizetti, di una nuova versione del Piccolo compositore in musica di Giovanni Simone Mayr, realizzata da cinque istituti superiori bergamaschi, messi in scena con gli interventi del direttore artistico del Festival, Francesco Micheli, a fare da raccordo.

L'opera è stata eseguita per la prima volta in tempi moderni lo scorso dicembre al festival, un saggio di fine anno composto da Mayer che mette in scena il suo atteggiamento un po' sbruffone e la reazione dei compagni, tema che è stato l'occasione per una riflessione sul bullismo.

Il prossimo anno, fra le novità c'è il titolo d'opera per le scuole primarie e secondarie di primo grado, che sarà Don Pasquale, il grande gioco dell'amor, all'interno del festival (dal 22 novembre) e il 19 ottobre una giornata di formazione collettiva per gli insegnanti. Ma la volontà è quella di coinvolgere i ragazzi il più possibile, facendoli assistere alle prove ma anche la partecipazione a performance (come il Coro della Donizetti Revolution o le lettere a Gaetano per il Dies Natalis) e creando elaboratidi altre forme artistiche legati all'esperienza di visione delle anteprime giovani che saranno esposti al pubblico dal 24 al 26 gennaio 2025 per la Giornata Internazionale dell'Educazione. In programma non mancano i "grandi classici" come Lucia OFF con Francesco Micheli il 30 settembre Opera Wow, Gaetano, Gioppino e l'elisir d'amore e Tano di Lammermoor con i Burattini Cortesi, Il gufo investigatore, le anteprime under30 delle opere del festival, le attività per il 29 novembre che culmineranno con un momento corale in piazza Vecchia in cui il ricordo della nascita di Donizetti si unirà a quello per il centenario dalla morte di Giacomo Puccini



