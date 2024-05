Al via il secondo Baloss Milan Junior Film Festival

La solitudine, il bullismo, l'amore, la guerra, la natura, il cambiamento climatico, la dipendenza da social network, le separazioni dei genitori sono i temi dei 50 cortometraggi in concorso dal 10 al 12 maggio alla seconda edizione del Baloss Milan Junior Film Festival, il primo festival di cinema fatto da ragazzi e ragazze di Milano.

In gara 50 cortometraggi, 25 italiani e 25 internazionali, tutti realizzati da piccoli cineasti tra gli 8 e i 16 anni, che saranno proiettati al Mic - Museo del Cinema (Cineteca di Milano) e al Teatro del Buratto. All'inaugurazione del festival, una produzione di Circonvalla Film, con la direzione artistica del regista Fabio Martina, è atteso anche il sindaco Giuseppe Sala.

Il festival vedrà la partecipazione di 32 delegati/e, tra cui 17 giovani tra i 7 anni e 15 anni, provenienti da Tbilisi (Georgia), Danzica (Polonia), Aveiro (Portogallo), Atene e Olimpia (Grecia), Kiev (Ucraina), Amburgo (Germania), Mendrisio (Svizzera) e Hong Kong. Inoltre, ci saranno 68 delegati italiani di cui 35 giovani tra 11 anni e 13 anni, provenienti da diverse città, tra cui Milano, Roma, Arezzo, Genova, Palermo, Torino, Messina.

A giudicare i film una giuria di adulti e una di ragazzi e ragazze, che assegnerà la maggior parte dei premi. Infine, in collaborazione con Medicinema, ragazzi e ragazze ricoverati nei reparti pediatrici dell'Ospedale Niguarda di Milano e dell'Ospedale Gemelli di Roma assegneranno il Premio Medicinema, che pone una particolare attenzione al tema disabilità e dell'inclusione.

Sono stati 145 i cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, che si sono candidati al concorso, di cui 100 internazionali e 45 nazionali.



