Aci, il 2 giugno a Mantova un concorso per auto storiche

L'Automobile Club Mantova ed il Club 8 Volanti Tazio Nuvolari affiliato ACI Storico organizzano il 2 giugno 2024 l' 8° Concorso d'Eleganza Città di Mantova. In gara vetture d'epoca di valore culturale e storico. L'evento si svolgerà per tutta la giornata alla Villa Schiarino Lena. Le vetture verranno valutate dalla giuria internazionale composta da Pietro Camardella, designer che durante gli anni di lavoro in Pininfarina ha disegnato tra le altre le Ferrari F 40, Ferrari 456 e Mithos, Andreas Scheidl, blogger e storico di carrozzieri italiani (www.carrozzieri-italiani.com), i fratelli Andrea e Stefano Maieli, tappezzieri di interni auto storiche che hanno lavorato e lavorano al restauro di importanti vetture d'epoca, i carrozzieri Alessandro Scartapatti e Marco Mondini, titolari di due affermate carrozzerie specializzate nel restauro di vetture d'epoca, Fabio Tittarelli, ingegnere di Firenze, storico della meccanica d'epoca e collaboratore di ACI e del Club ACI Storico. Durante la mattinata si terrà la conferenza "Giovanni Michelotti raccontato dal figlio Edgardo", storia del grande designer che disegnò tantissimi tra le vetture più importanti degli anni '60 e '70.

Nel pomeriggio sfilata delle vetture, premiazioni e proclamazione della Best of Show.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA