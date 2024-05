Fiera Milano hub internazionale per biotecnologie e farmaceutica

Fiera Milano si prepara a diventare una piattaforma di riferimento per lo sviluppo della conoscenza nel campo sanitario e medicale, con particolare attenzione per il settore delle scienze della Vita.

Nei prossimi mesi, Fiera Milano racconterà le innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo nei settori delle biotecnologie e della farmaceutica che generano in Italia un fatturato complessivo pari a circa 63 miliardi di euro. Gli appuntamenti culmineranno con Bio-Europe Spring, evento dedicato alle biotecnologie che si svolgerà a Milano nel marzo 2025.

"Stiamo consolidando il nostro posizionamento in Europa come riferimento principale per le grandi manifestazioni internazionali, in linea con il piano strategico 2024-2027, presentato il mese scorso", afferma Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano. "Attraverso questi nuovi appuntamenti - aggiunge - e con i suoi partner, Fiera Milano ha l'occasione di raggiungere nuove community con differenti target".

Si parte quindi il 9 maggio 2024 con l'Health Innovation Global Forum, che arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita - Alisei e Fiera Milano. Si tratta dell'evento internazionale che ha l'obiettivo di discutere degli sviluppi e delle innovazioni nel settore della salute e delle Scienze della Vita.



