Caso Benusiglio: pg Cassazione, l'ex fidanzato va assolto

La Procura generale della Cassazione ha chiesto di rigettare, perché "inammissibile e infondato", il ricorso della Procura generale di Milano sul caso della stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio del 2016.

L'11 ottobre scorso, la Corte d'Assise d'appello milanese aveva spazzato via sia la tesi della Procura sull'omicidio che il verdetto del gup di primo grado sulla "morte come conseguenza di altro reato" (la condanna fu a 6 anni), assolvendo l'ex fidanzato Marco Venturi "perché il fatto non sussiste" da tutte le imputazioni. La Procura generale milanese nel ricorso in Cassazione, a quasi otto anni dai fatti, ha sostenuto di nuovo l'ipotesi della morte come conseguenza di stalking e non più quella di omicidio. Ricorso che il pg della Cassazione in udienza oggi ha chiesto ai giudici di respingere con la conferma, dunque, di fatto dell'assoluzione per Venturi, difeso dal legale Andrea Belotti.

In aula ha parlato anche l'avvocato Niccolò Vecchioni, legale dei familiari della stilista, parti civili che puntano, in sostanza, in questo procedimento a risarcimenti in sede civile per i reati di omicidio o morte come conseguenza di stalking. E il pg, in particolare, ha chiesto di accogliere uno dei motivi del ricorso delle parti civili, ossia il mancato riconoscimento nel secondo grado dei risarcimenti per un'imputazione di lesioni dichiarata prescritta. La sentenza della Cassazione potrebbe arrivare in giornata.



