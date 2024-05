A Milano dopo l'estate ztl nel Quadrilatero 24 ore 7 giorni su 7

A Milano nei prossimi giorni passerà in giunta una delibera di indirizzo che contiene provvedimenti per una nuova mobilità della città, più sicura.

Nel provvedimento ci sarà, come ha spiegato anche il sindaco Giuseppe Sala nella conferenza di presentazione del lavoro della task force per la sicurezza stradale, la ztl del Quadrilatero della moda che partirà da dopo l'estate. Ma ci saranno anche le linee per identificare le 100 strade, di cui già aveva parlato Sala, che avranno un limite di 30 all'ora davanti alle scuole.

Ci sono poi le piazze aperte cioè che saranno pedonali.

"La zona del quadrilatero a traffico limitato - ha spiegato Sala -, sarà un'innovazione importante perché toglierà di fatto il traffico privato da quella zona. Preannuncio che questa ztl funzionerà 24 ore al giorno e sette giorni su sette, iniziamo a fare questo passo perché vale sempre il principio di sperimentare le cose".

"Nessuno vuole fare una guerra alle auto ma pensiamo che ce ne sono troppe, dobbiamo dare un'alternativa a chi oggi usa la macchina" ha proseguito. Per le Olimpiadi del 2026 inoltre il Comune sta preparando nuove aree pedonali, sono le Piazze olimpiche, per ora saranno tre cioè via Durini, piazza Edison e piazza Santo Stefano. La task force sulla sicurezza guidata dal consigliere comunale Marco Mazzei ha ideato i nuovi incroci milanesi, i primi saranno vicini alle strade a 30 all'ora che si affacciano sulle scuole. Avranno sempre quattro attraversamenti pedonali, ci saranno spazi dove parcheggiare monopattini o bici, saranno allargati gli spazi dei marciapiedi . Nelle strade a 30 all'ora saranno posizionati anche dissuasori chiamati cuscini berlinesi. Per comunicare la nuova mobilità ai cittadini in collaborazione con C40 verrà lanciata dopo l'estate una campagna di comunicazione 'Milano Futura Ora'.



