Riparte con sei tappe in sei città Rds Summer Festival

Riparte con sei tappe in sei diverse città, tutte a partecipazione gratuita, Rds Summer Festival, che lo scorso anno ha registrato oltre 130.000 presenze grazie a più di 80 artisti coinvolti. Il viaggio musicale itinerante dell'emittente promette un'esperienza immersiva in un villaggio allestito con attrazioni ludiche e, soprattutto, tanta musica.

Sono previste infatti le performance live di artisti come Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Geolier, Il Tre, Irama, Mahmood, Matteo Paolillo, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sophie and The Giants, The Kolors e Tiromancino.

In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città italiane.

In più, ogni serata sarà animata dai dj set firmati Rds.

Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti & Baz di Tutti pazzi per Rds saranno i padroni di casa nella tappa di Senigallia il 21 e 22 giugno nella centrale piazza Garibaldi. Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno il pubblico dello Stadio del Mare a Pescara nel weekend del 28 e 29 giugno. L'energia e la voce di Anna Pettinelli faranno da guida il 5 e 6 luglio nel Fossato del Castello di Barletta. Petra Loreggian capitanerà il fine settimana a Messina il 12 e 13 luglio, mentre nella tappa del 19 e 20 luglio sarà ancora la voce di Anna Pettinelli a coinvolgere il pubblico di piazza Primo Maggio a Palmi. L'Rds Summer Festival si concluderà con l'ultima tappa il 26 e 27 luglio a Rimini, dove Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro dirigeranno la serata in piazza Fellini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA