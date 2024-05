Da Mulino Bianco a Pavesi, l'innovazione di Barilla a Cibus

Dal Mulino Bianco a Pavesi, Barilla ha deciso di presentare i suoi nuovi prodotti innovativi a Cibus, la fiera dell'agroalimentare inaugurata questa mattina alle Fiere di Parma, dove ha allestito uno stand sostenibile ed eco compatibile, in cui presenta anche il volume 'Made in Italy.

Barilla' di Annarita Briganti, in libreria dal 14 maggio, che inaugura la nuova collana Rizzoli dedicata proprio al Made in Italy Tra le novità di Barilla, selezionate una giuria di esperti e esposte anche nell'Innovation Corner di Cibus, ci sono la merendina BonTreccia, con -70% di grassi saturi rispetto alla media delle merende più vendute e le Fisarmoniche, -35% di zuccheri rispetto alla media, entrambe del Mulino Bianco così come i biscotti Intrecci, una frolla con farina integrale e grano saraceno che si 'intreccia' con una al cacao cosparsa di gocce di cioccolato e la nuova è la linea Armonia Mulino Bianco: una serie di biscotti e merende creati per unire gusto e benessere, inclusi biscotti senza zuccheri aggiunti e varianti senza latte e uova, oltre a merende come i cornetti senza latticini e i Plumcake senza zuccheri aggiunti. A Cibus arriva anche il primo snack Gocciole, Gocciole Finger, così come la nuova ricetta di fette biscottate ai cereali realizzata con il 100% della farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, come da agricoltura sostenibile (certificata a livello globale) arriva il basilico per il Pesto - realizzato con Parmigiano Reggiano dop - che è uno dei protagonisti in fiera, con anche uno show cooking dello chef Marcello Zaccaria.

Dal 2010 sono stati riformulati nutrizionalmente quasi 500 prodotti Barilla e dal 2021 se ne sono aggiunti altri 40, ed è continuata l'attenzione per la sostenibilità . Il 67% delle materie prime vengono acquistate da filiere sostenibili e sono oltre 9.000 le aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile che riguardano le materie prime principali (con il Decalogo per la Coltivazione Sostenibile del Grano Duro di Qualità, due disciplinari per la coltivazione sostenibile del grano tenero - Carta del Mulino e Carta Harrys - e la Carta del Basilico per definire le pratiche di agricoltura sostenibile del basilico).



