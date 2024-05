Tangenti in Brianza, un indagato voleva denunciare la sindaca

Uno degli otto imprenditori arrestati tre giorni fa per un giro di tangenti collegate alle varianti del piano urbanistico del Comune di Usmate Velate (Monza), voleva depositare una falsa denuncia contro la sindaca Lisa Mandelli per concussione. Lo avrebbe fatto a seguito della rimozione di Antonino Colombo, anche lui arrestato, dal ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, deciso dalla sindaca dopo i primi controlli della Guardia di Finanza.

"Apprendo con sincero sgomento che uno degli indagati intendeva costruire una falsa denuncia nei miei confronti, dichiarando di essere stato concusso - ha scritto Mandelli in una nota - per denigrarmi e liberarsi della mia presenza, reputandomi un ostacolo per il conseguimento dei suoi interessi.

Se tali fatti saranno confermati - ha proseguito - significa che la mia condotta istituzionale deve avere infastidito a tal punto da volerla gravemente denigrare". Mandelli ha anche spiegato di aver inserito nel corso del 2023 "il whistleblowing come strumento a disposizione dei dipendenti comunali per segnalare situazioni di irregolarità in modo totalmente anonimo", ma che questo non abbia portato alcuna segnalazione. La sindaca di Usmate Velate ha inoltre aggiunto di essere pronta a battersi per tutelare il proprio operato e difendersi dell'ipotesi di una falsa accusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA