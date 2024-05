Lavori sulla Brescia-Verona, stop dei treni per due weekend

Per lavori di potenziamento infrastrutturale che saranno svolti da RFI, nei weekend del 4-5 e del 25-26 maggio sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Brescia e Verona Porta Nuova. I treni, fanno sapere da Trenord viaggeranno fra le stazioni di Milano e Brescia, mentre fra Brescia e Verona Porta Nuova sarà attivato un servizio sostitutivo su bus, che prevedrà la partenza di una corsa ogni 10 minuti per direzione.

Tutti i dettagli su orari e fermate dei bus sostitutivi sono disponibili su trenord.it e App. A questo si aggiunge lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Cat dalle 21 di sabato 4 alle 21 di domenica. Trattandosi di un giorno festivo non sono previste fasce di garanzia e i treni potrebbero subire cancellazioni, anche se come sigla Cat non è rappresentato in Trenord.



