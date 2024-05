Angelo Crespi: 'Ora amministro il condominio della Grande Brera'

"Vorrei che tutti percepissero l'idea della Grande Brera, qui ci sono istituzioni bicentenarie, è un concentrato unico al mondo, abbiamo l'osservatorio, l'orto, l'accademia e io amministro tutto il condominio": così il direttore generale di Brera Angelo Crespi, alla prima conferenza stampa dalla nomina, spiega la sua visione di Brera.

"La mia idea è comunicare l'idea della grande Brera, mi vedo - spiega - come federatore della grande Brera, l'idea comunicata al ministro, a Sala e Fontana è far sì che questo complesso contenga tante cose. La comunicazione conta molto, ognuna di queste istituzioni ha una proprietà diversa e bisognerà fare accordi 'bilaterali' come quello con l'Istituto lombardo. Con l'Accademia di scienza e lettere, fondata da Napoleone, che "fa parte del condominio della Grande Brera", è nato infatti "un grande progetto, grazie alla lungimiranza del loro presidente, il professor Stefano Maiorana, che era un ordinario di chimica, per costruire un laboratorio di diagnostica per i Beni Culturali a cui noi parteciperemo fin dall'inizio come pinacoteca perché ci doteremo di uno strumento importante a disposizione dei nostri restauratori. Abbiamo già quattro restauratori assunti, facciamo da sempre restauri a vista e, ovviamente, la diagnostica è diventata sempre più importante. Oggi la tecnologia permette di operare sul quadro e di avere già tutti i dati, per cui avere al nostro interno un laboratorio di chimica sarebbe fantastico, così com'è al Metropolitan di New York e a Chicago".

Nel segno dell'integrazione anche la novità annunciata stamattina: "da oggi la sala teresiana" della biblioteca Braidense "sarà integrata nel percorso di visite della Pinacoteca".



