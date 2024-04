Il 1 maggio presidio Cub al Portello contro il 'modello Milano'

Presidio della Cub il 1 maggio contro il 'Modello Milano'. L'iniziativa della Confederazione unitaria di base si tiene alle 10 di domani al Centro Commerciale Portello, che occupa l'area del primo stabilimento milanese dell'Alfa Romeo, rimpiazzato poi da Arese, anch'esso convertito in centro commerciale. L'iniziativa - spiega la Cub - è stata indetta per "contestare l'attacco al diritto all'abitare, la privatizzazione dei servizi pubblici e la precarizzazione strutturale del lavoro". Secondo la Cub "solo ripartendo dagli interessi dei lavoratori è possibile invertire queste tendenze". "Milano - spiega il sindacato di base - viene dipinta come la 'metropoli inclusiva e delle opportunità per tutti'. Da anni come Cub Milano denunciamo come il successo di questo 'modello' sia in realtà solo di facciata, perché basato su una strutturale precarizzazione del lavoro". Tra le rivendicazioni della Cub figurano: il rinnovo dei contratti nazionali con aumenti immediati di almeno il 20% e la reintroduzione della scala mobile, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i full-time, con part-time non inferiori alle 24 ore settimanali, la 'reinternalizzazione' di tutte le attività in appalto e la cancellazione dei contratti precari, investimenti nella sanità, trasporti e scuole pubbliche, il blocco del rincaro degli affitti e investimenti negli alloggi pubblici e la chiusura di supermercati e centri commerciali nelle giornate di festività.





