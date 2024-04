La lista Libertà del progetto politico Sud chiama Nord è stata la prima, intorno alle 9.30, a depositare i simboli presso la Corte d'Appello di Milano per le prossime elezioni europee. Con 20 candidati e 19 simboli, la lista è capeggiata dal segretario Cateno De Luca in tutte le circoscrizioni. In seconda posizione c'è invece l'ex viceministra dell'Economie e finanze Laura Castelli.



