Pugilato: 8 giugno a Monza Tricolore welter Rossetti-Aouina

Si svolgerà il prossimo 8 giugno a Monza, sul ring dell'Arena di Monza, l'incontro valido per il titolo italiano dei pesi welter, attualmente vacante, fra il fighter romano Pietro 'The Butcher' Rossetti (in passato già campione nazionale di questa categoria) e il padovano di origini tunisine Akrem Aouina, che nel 2018 è stato campione italiano dei superwelter. Nella sua patria di origine è stato invece in possesso del titolo nazionale dei supergallo.

Del match per il tricolore dei welter dà notizia la Federboxe, precisando che il match è inserito nell'ambito della serata 'TAF-The Art of Fighting', che ha in cartellone anche la sfida per il titolo del Mediterraneo Ibo dei pesi medi fra il 22enne fiorentino Yassin Hermi e il serbo Novak Radulovic. Da non perdere anche l'incontro della categoria mediomassimi che metterà di fronte l'egiziano, residente a Bollate, Mohamed El Maghraby e Steven Leonetti Dredhaj.



