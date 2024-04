A Milano corteo del 1 maggio da corso Venezia a piazza Scala

"Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". E' lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. A Milano l'appuntamento è in corso Venezia, alle ore 9.30, per la partenza del corteo che arriverà in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Luca Stanzione, Cisl, Carlo Gerla, Uil, Enrico Vizza.

Gli interventi sul palco saranno moderati da Nicoletta Prandi, giornalista di Radio Lombardia. Alle ore 12 chiuderà la festa Omar Pedrini, in concerto con il suo gruppo.



