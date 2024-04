Festa Inter: squadra in campo con striscione 'campioni d'Italia'

Al triplice fischio finale della sfida vinta contro il Torin,o è partita ufficialmente la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto, conquistato matematicamente una settimana fa nel derby contro il Milan.

Sul terreno di gioco è comparso uno striscione nerazzurro con la scritta "Campioni d'Italia" e le due stelle, in cui Marcus Thuram si è avvolto tra le risate dei compagni e i cori della Curva Nord, mentre Pavard si è dedicato a bagnare il tecnico Simone Inzaghi con una bottiglietta d'acqua e altri calciatori hanno portato in campo la propria famiglia.

La squadra ha poi fatto un giro di campo, agitando lo striscione e salutando tutti i tifosi tra gli applausi degli spalti.



