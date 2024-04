Baby Gang, il nuovo album L'Angelo del male dai domiciliari

Esce oggi L'Angelo del Male, il nuovo album di Baby Gang, il trapper con oltre due milioni di follower. Esce mentre lui si trova ai domiciliari a Lecco con braccialetto elettronico, ed è in corso il procedimento relativo all'istanza della sorveglianza speciale per due anni: i giudici, che lo hanno già condannato in primo grado a 5 anni e 2 mesi nel processo per una sparatoria nell'estate del 2022, hanno aggravato la precedente misura cautelare per l'accusa di lesioni aggravate perchè avrebbe sparato, il 20 gennaio, ad un suo amico, ferito con un "colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra". Accuse che lui ha respinto come ''false''. La prossima udienza è a giugno.

L'Angelo del Male, il nuovo album vede la collaborazione con alcuni tra i più importanti artisti della scena rap attuale Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta ''L'album è il manifesto di Baby, un racconto del bene e del male delle esperienze vissute dall'artista. Una descrizione del brutto e del bello che la vita gli ha messo davanti. Attraverso testi crudi e sinceri e le produzioni Baby si fa portavoce di una generazione che sbaglia ma che è pronta a rialzarsi e a cambiare il mondo'', si spiega nelle note che accompagnano il lancio dell'album. Titoli significativi per i brani dell'album, che si apre con Guerra, Bloods & Crips, Gangster (feat. Paky), Adrenalina (feat. Blanco, Marracash), Agente (feat. Emis Killa, Jake La Furia), Miez A Via (feat. Geolier), Huracàn (feat.

Gemitaiz, MadMan) LIBERI, Sola (feat. Lazza, Tedua), Madame (feat. Sfera Ebbasta), Millionaire (feat. Guè), Assistente Sociale (feat. Simba La Rue), Serenata Gangster (feat. Rocco Hunt), Italiano (feat. Niko Pandetta), Non Mi Vedi (feat. Fabri Fibra, Ernia, Rkomi & Geolier), per chiudere con Venom.

Brani che già solo nei titoli raccontano la storia di Zaccaria Mouhib, nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco, cresciuto in strada. Il suo primo brano "Street", pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all'aiuto di don Claudio Burgio dell'associazione Kayros, e comincia una nuova fase della sua vita. Quello che rimarrà costante, nella sua scalata alle classifiche, sarà la sua scelta sociale e politica di cantare con fierezza delle proprie origini e delle difficoltà che ha vissuto.

Ha all'attivo due ep, "EP1" (2021) e "EP2" (2022), certificati Oro, e due album "Delinquente" (2021), Oro, e "Innocente" (2023), Platino. "Innocente" è uscito con la nuova etichetta da lui fondata No Parla Tanto Records / Warner Music Italy. In meno di tre anni ha collezionato 7 Platino e 19 Oro.



