Aperte le prevendite per 'Picasso lo straniero'

Aprono oggi, nel giorno in cui si ricorda il bombardamento della città di Guernica, le prevendite per la mostra Picasso lo straniero, in programma a Palazzo Reale di Milano dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025.

Promossa dal Comune di Milano - Cultura e prodotta da Palazzo Reale con Marsilio Arte, la mostra è realizzata grazie alla collaborazione del Musée national Picasso-Paris, principale prestatore, e del Palais de la Porte Dorée con il Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Picasso lo straniero presenta più di 80 opere dell'artista, oltre a documenti, fotografie, lettere e video, in un progetto che apre a più riflessioni sui temi dell'accoglienza, dell'immigrazione e della relazione con l'altro. L'idea della mostra nasce dal libro della curatrice Annie Cohen-Solal Picasso. Una vita da straniero, successo internazionale pubblicato in Italia da Marsilio e in uscita il 30 aprile 2024.

"Ho trovato documenti, impronte e fotografie che dimostrano come la polizia considerasse Picasso un alieno e un reietto", spiega Annie Cohen-Solal, attualmente professoressa all'Università Bocconi di Milano.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma marsilioarte.vivaticket.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA