25 aprile: a Milano nove denunciati per discriminazione razziale

Sono state denunciate dalla Polizia le dieci persone accompagnate oggi in Questura dopo le celebrazioni della festa della Liberazione a Milano. Una è una donna, denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale in Piazza Duomo.

Altri nove, tutti giovani nordafricani, sono stati denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 604 bis del codice penale) e sono tutti riconducibili all'aggressione subita dalla Brigata ebraica da parte di manifestanti pro-Palestina davanti al McDonald's di piazza Duomo.

Di questi, tre sono minorenni, di cui uno che è anche indagato per il porto di un coltello anche se - viene sottolineato - non c'è nessuna evidenza che sia stato utilizzato e che con quel coltello sia stato ferito al braccio un ragazzo della Brigata ebraica.



