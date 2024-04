25 aprile: a Milano dieci persone accompagnate in Questura

Finisce con dieci persone accompagnate in Questura il 25 aprile di Milano. Come spiega in una nota la Polizia, le forze dell'ordine sono intervenute per dei giovani filo palestinesi che si sono resi protagonisti dei disordini causati dallo sfondamento della barriera di transenne in piazza Duomo e di un'aggressione ai danni dei manifestanti della Brigata Ebraica e dei City Angels che la presidiavano.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Petronzi e partecipato anche dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale, ricorda la nota, ha visto la collaborazione di Amsa e Atm per la sospensione temporanea della circolazione di alcune linee tramviarie e del salto fermata delle stazioni metropolitane Duomo e San Babila.



