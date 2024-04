Scudetto Inter, Marotta: 'E' qualcosa di straordinario'

"La prima immagine che mi viene in mente sono quei 95' giocati l'altra sera che sicuramente ci facevano vedere scenari differenti fino all'ultimo calcio d'angolo. Poi quando è finito tutto, è finita la tensione e ci siamo lasciati andare. Siamo riconosciuti campioni d'Italia, abbiamo vinto la seconda stella ed è qualcosa di veramente straordinario". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante l'evento 'Il Foglio a San Siro'.

"Chiaramente dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell'allenatore e della squadra, che hanno avuto alle spalle una società forte - ha aggiunto -. Credo non ci sia vittoria in campo senza una società forte. È venuto fuori un modello vincente e di questo siamo molto orgogliosi. Tra i 12 nuovi arrivati, Thuram è quello che ci ha sorpreso di più, ma tutti si sono rivelati all'altezza della situazione".



