Scaroni, Pioli?Fino al termine della stagione è allenatore Milan

"Se Pioli non sarà più l'allenatore del Milan? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui.

Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro, vorrei evitare questo tema fino a fine stagione": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni in collegamento all'evento de Il Foglio a San Siro.

"La stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona - spiega Scaroni - magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c'è da fare delle riflessioni. L'Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l'Inter, con Marotta e Antonello".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA