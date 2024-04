Sassi contro i treni, 5 minorenni denunciati nel Lodigiano

La polizia ferroviaria di Lodi ha denunciato cinque minorenni a seguito del lancio di sassi contro diversi treni in corsa sulla linea Milano-Piacenza, all'altezza di San Martino in Strada. Le indagini hanno accertato il danneggiamento di quattro convogli merci nei pomeriggi del 17 e del 18 marzo, nelle stesse ore in cui alcuni ciclisti in transito sulla pista ciclopedonale che collega San Martino in Strada a Lodi e che fiancheggia la ferrovia avevano a loro volte segnalato di essere stati bersagliati da oggetti lanciati da un gruppo di ragazzini. Le immagini del sistema di videosorveglianza comunale hanno permesso ai poliziotti lodigiani, in collaborazione con la polizia locale, di identificare i presunti responsabili, tutti residenti con i genitori a San Martino. Tre dei minorenni si sono anche visti notificare l'avviso orale del questore di Lodi Pio Russo.





