Sala, non vogliamo aumentare il biglietto dei trasporti

"Il prezzo del biglietto a 2 euro e 20 centesimi non abbiamo nessuna intenzione di toccarlo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della diretta Instagram, 'Cose in Comune', dedicata al trasporto pubblico e in particolare alla prossima apertura della intera tratta della metropolitana M4.

"Lo ribadisco che con biglietti e abbonamenti copriamo circa il 45% del costo del trasporto pubblico. Il resto arriva in parte dal supporto dei fondi nazionali, che sono in diminuzione, pur se i nostri chilometri di metropolitane aumentano, e in parte li pagano gli altri cittadini milanesi - ha spiegato -, anche chi la metropolitana o l'autobus non lo prende attraverso i pochi tributi che abbiamo a disposizione perché evidentemente dobbiamo chiudere i bilanci in pareggio".

"Per aggiungere metropolitane servono finanziamenti pubblici e in particolare del governo - ha sottolineato -. Invito tutti da ogni parte politica a fare pressione perché ci siano finanziamenti da parte del governo". Infine la crisi degli autisti che porta a una frequenza più ridotta di alcune linee di superficie. "Ci mancano autisti, abbiamo fatto una verifica con un po' di sindaci di altre città internazionali e mancano autisti in tutta Europa - ha concluso -. E' un problema anche se ci sono piani di assunzione aperte ma con un po' di pazienza ma cercheremo di mettere in strada altri autobus".



