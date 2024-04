Sala, a fine settembre apriremo tutta la linea M4

La metropolitana M4 di Milano sarà aperta totalmente, dal tragitto che va da Linate a San Cristoforo, entro la fine di settembre, con 21 stazioni e 15,9 chilometri. Lo ha confermato il sindaco, Giuseppe Sala, nella diretta social 'Cose in Comune', senza però comunicare ancora la data precisa.

L'intera opera é costata "2,3 miliardi e la apriamo integralmente fra cinque mesi a fine settembre - ha detto -.

Avrà una frequenza di 90 secondi negli orari di punta e una accessibilità massima". Al momento la linea blu viaggia da Linate a San Babila con un tragitto di circa 14 minuti.

"Avremo 47 treni lunghi 48 metri per 4 vagoni e un trasporto di circa 600 persone. Ad oggi trasportiamo circa 45mila utenti al giorno e 30mila nel weekend - ha proseguito Sala -, San Babila é la stazione più utilizzata, non sono numeri malvagi. Ma a regime la M4 trasporterà 86 milioni di passeggeri all'anno. Sarà importantissima per l'ambiente con una riduzione Co2 di circa 10 mila tonnellate all'anno e circa 5 milioni di tragitti in auto evitati".

La metropolitana di Milano il primo di novembre compie 60 anni, la prima é stata la M1 inaugurata nel 1964. La linea più utilizzata a Milano, come ha spiegato Sala, é proprio la M1 e inoltre la rete milanese di metropolitane in termini di chilometri rappresenta il 45% di tutte quelle che ci sono in Italia, quindi circa la metà.



