Oltre 100mila biglietti venduti per il musical 'Chicago'

Con oltre 100.000 biglietti venduti il musical Chicago, che ha chiuso ieri la sua tournee a Bolzano, è stato lo spettacolo teatrale più visto in Italia nella stagione 2023-2024. Lo dichiara l'AD di Stage Entertainment, Matteo Forte, per il quale lo spettacolo con Stefania Rocca è "il più grande successo che l'azienda leader nell'organizzazione di musical abbia ottenuto nelle ultime dieci stagioni" Matteo Forte spiega che "per il futuro Stage Entertainment anziché focalizzarsi su titoli già realizzati nel nostro Paese si concentrerà su produzioni del tutto inedite, per questo bisognerà attendere che si rendano disponibili titoli nuovi e di interesse per il mercato". Così per la stagione 2024/2025 la compagnia non produrrà direttamente, ma sosterrà alcuni produttori che presenteranno titoli del repertorio classico.





