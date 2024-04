Giovanni Da Pozzo confermato presidente di Promos Italia

Rinnovato questa mattina il consiglio di amministrazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Giovanni Da Pozzo è stato confermato alla presidenza di Promos Italia. Tra le conferme Klaus Algieri, presidente della Camera di commercio di Cosenza e Alvise Biffi, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Due i nuovi consiglieri: Paola Noli, consigliera della Camera di commercio di Genova e Claudia Prati, vicepresidente di Confcommercio Modena.

Sono 16 le realtà camerali socie di Promos Italia: 13 Camere di Commercio (Bergamo; Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Caserta; Cosenza; Ferrara-Ravenna; Genova; Milano Monza Brianza Lodi; Modena; Perugia-Terni; Pisa-Lucca-Massa Carrara; Salerno; Sondrio; Pordenone-Udine) oltre a Unioncamere; Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere Lombardia.

"Nonostante l'export italiano pesi quasi il 40% del PIL nazionale, delle circa 4 milioni di imprese attive in Italia solo poco meno di 140 mila esportano" ha commentato Da Pozzo.

"Siamo impegnati per rafforzare l'azione di internazionalizzazione. Solo nel 2023 - ha concluso - abbiamo garantito a oltre 4600 imprese italiane servizi per operare con l'estero".



