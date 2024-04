Coppa Italia: 4-1 alla Fiorentina, Atalanta in finale

L'Atalanta si è qualificata per la finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Nel ritorno della semifinale, a Bergamo, i nerazzurri hanno vinto 4-1, ribaltando l'1-0 per i viola all'andata. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners all'8' e poco dopo Scamacca ha raddoppiato, rete annullata per un precedente fallo su un giocatore viola. A inizio ripresa, Milenkovic è stato espulso per aver falciato Scamacca lanciato a rete, ma nonostante lo svantaggio numerico la Fiorentina ha pareggiato al 23' con Martinez Quarta. Al 30', Scamacca ha rimesso il risultato complessivo in equilibrio con una girata al volo, poi nel recupero Lookman e Pasalic hanno portato in finale l'Atalanta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA