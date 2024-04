Atalanta: Percassi, a De Ketelaere consiglio di confermare casa

"A Charles De Ketelaere suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di Sportmediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina.

Il belga è in prestito con diritto di riscatto dal Milan: confermata, indirettamente, l'intenzione della società bergamasca di trattenerlo.

Ancora, sugli obiettivi stagionali e le prospettive future.

"Per l'Atalanta l'Europa League è un privilegio e una grande opportunità di crescita - chiude Percassi -. Lo scudetto, invece, è un'aspettativa troppo alta perché c'è molta competizione. Non dobbiamo perdere di vista la realtà".



