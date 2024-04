In Lombardia 25 milioni per una mobilità più sicura

La Regione Lombardia ha messo a disposizione 25 milioni di euro attraverso il bando 'Smart Mobility Data Driven' per sostenere progetti che propongono soluzioni per una mobilità più sicura e accessibile e che dovranno essere realizzati entro la metà del 2026.

Fino al 20 giugno potranno fare richiesta di contributo amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici anche in forma aggregata. Sono circa 50 i soggetti già selezionati tramite una manifestazione di interesse., tra i quali 22 Comuni, 6 Società pubbliche di trasporto, 5 Università, 5 Agenzie di bacino del trasporto pubblico, 3 Comunità montane, 3 province e Città metropolitana di Milano.

"È un bando che guarda veramente al futuro - spiega l'assessore regionale all'Università Alessandro Fermi - perché incentrato sulla mobilità intelligente, sostenibile e accessibile. Oltretutto è inclusivo perché promuove l'aggregazione e la cooperazione tra soggetti, anche per razionalizzare i costi".

Inoltre, "i progetti presentati dovranno essere basati sull'uso intelligente dei dati mediante l'innovativo ecosistema regionale di scambio dati E015".



