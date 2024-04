Torna dal 25 aprile lo Snowland Livigno Music Festival

A 2208 metri di quota, a bordo delle piste da sci, da giovedì 25 a sabato 27 aprile musica elettronica e hip hop risuoneranno nella nuova edizione Snowland Livigno Music Festival.

Ad aprire la maratona musicale il 25 aprile saranno Alok, Articolo 31, Edmmaro e Maddix, D-Nill, Frank Van Janek, In-Style e PRZI.

Venerdì 26 aprile sarà invece la volta degli headliners Deborah De Luca e Paco Osuna, le cui performance saranno anticipate da quelle di Doctum, Frenzy e Ricky Le Roy.

A scaldare il pubblico del Festival sabato 27 aprile saranno infine Anna, Artie 5ive, Morten e Nervo. Sul palco anche D-Nill, Marnik, Reygel, Rudeejay e SLVR. Ogni sera, l'Alpen Resort dalla mezzanotte ospiterà gli after party che faranno scatenare fino all'alba. Si inizierà giovedì 25 aprile con il Radio 105 Official After Party. Venerdì 26 aprile la consolle sarà invece nelle mani di Franchino & Ricky Le Roi, 00ZICKY e Pintori. In chiusura, sabato 27 aprile, i dj set di Merk & Kremont, Edmmaro, D-Nill, Ernesto De Simone e Reygel.



