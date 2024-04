Scudetto Inter: delusione Milan, giocatori via a testa bassa

Delusione, amarezza, disfatta.

Doveva essere il derby dell'orgoglio e del riscatto, come aveva detto Stefano Pioli, invece il Milan perde il sesto confronto consecutivo contro l'Inter ed è costretto a veder festeggiare i nerazzurri a San Siro. Un record in negativo per il tecnico rossonero ormai arrivato al termine nella sua avventura sulla panchina del Milan. Disappunto per Gerry Cardinale, presente sugli spalti come già in occasione dell'andata di Europa League contro la Roma anche quella terminata in sconfitta. I giocatori escono dal campo a testa bassa. I tifosi abbandonano gli spalti dopo la fine della partita e l'inizio dei festeggiamenti.





