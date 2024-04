Milan-Inter: Pioli sceglie Leao da centravanti nel derby

Variazione tattica per il Milan di Stefano Pioli nel derby di stasera contro l'Inter, che in caso di successo nerazzurro può regalare la matematica certezza del trionfo in campionato agli uomini di Simone Inzaghi. Per cercare di rovinare i piani di festa dei rivali, il tecnico dei rossoneri (in quello che dovrebbe essere il suo ultimo derby sulla panchina milanista) ha scelto di schierare Leao da centravanti, con Giroud che partirà inizialmente dalla panchina e il portoghese affiancato da Pulisic e Musah, mentre in mediana Adli è stato preferito a Bennacer.

Tutto confermato invece in casa Inter, con Inzaghi che ritrova Pavard in difesa e il capitano Lautaro Martinez in attacco dopo che entrambi avevano saltato la sfida con il Cagliari per squalifica. L'unico dubbio riguardava il ballottaggio sulla fascia destra tra Darmian e Dumfries, vinto dall'italiano.



