Linus debutta a teatro con Radio Linetti Live

"Sono il classico esempio di timido compulsivo, ma quando mi trovo in situazioni come queste andrei avanti a parlare per ore". Così Linus, direttore artistico di Radio Deejay, parla del suo debutto a teatro, con Radio Linetti Live, il 29 aprile allo storico Teatro Alcione di Milano.

Tra spaccati di vita, ricordi e aneddoti, il one man show sarà scandito dal ritmo delle canzoni che hanno accompagnato la vita di uno dei personaggi più noti del panorama radiofonico italiano.

L'ispirazione per Radio Linetti Live nasce da una giornata in macchina con un amico: un dialogo che diventa spunto di riflessione, aprendo le porte a un vortice di ricordi e a un confronto sincero con sé stessi. "Era il 1974 - racconta Linus - e il soul mi ha cambiato la vita. Dal mio esordio in radio nella primavera del 1976 non ho mai più smesso. Lo ricordo ancora, era un mercoledì e la mattina dopo sarei andato in gita con la scuola. La musica è sempre stata la mia passione e Radio Linetti Live mi permette di unire la narrazione musicale all'interpretazione. A teatro, in un contesto di vicinanza con il pubblico, dove c'è interazione e partecipazione attiva. Qui il pubblico lo vedi e lo vivi. Non vedo l'ora di essere su quel palco per sentire le reazioni e le emozioni di chi verrà a vedermi".



