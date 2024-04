Dalla Lombardia 8 milioni a Aler Milano per migliorare i servizi

Regione Lombardia stanzia 8,4 milioni di euro per consentire ad Aler Milano di attuare nuove azioni finalizzate a migliorare le modalità di pronto intervento, i rapporti con gli inquilini, il recupero della morosità e l'ottimizzazione del ciclo riattazione-assegnazione degli alloggi.

"Per quanto concerne il recupero della morosità - spiega l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco - occorre intensificare i percorsi di contrasto anche attivando collaborazioni istituzionali e con enti no profit, così da attuare specifiche azioni di accompagnamento sociale".

Lo stanziamento "rappresenta uno sforzo economico supplementare che Regione, secondo gli obiettivi della 'Missione Lombardia', mette in campo per proseguire nel rilancio delle politiche abitative in una realtà variegata e complessa come quella milanese", conclude Franco.



