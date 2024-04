Bertolaso, 'entro fine 2024 Cup unico attivo in 10 strutture'

In Lombardia l'attivazione del Cup unico è prevista entro fine 2024 in otto enti sanitari pubblici e due privati. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

Come ha spiegato Bertolaso, "è stata aggiudicata la gara da due società e oggi incontro i loro vertici. Il 5 giugno ci sarà il collaudo di questo impianto".

Il Cup unico sarà quindi attivato "in via sperimentale entro la fine di giugno nell'Asst franciacorta, se sarà andato a buon fine il collaudo", poi "dal 30 settembre ci sarà il completamento di tutta l'area della provincia di Brescia e il 31 dicembre allargheremo l'attività a otto enti sanitari pubblici e due privati" ha concluso Bertolaso.



