Antonio Scurati inaugura il mese tematico 'Democrazia a Rischio'

Antonio Scurati inaugura il 23 aprile alle 18.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli il mese tematico "Democrazia a rischio". Lo annuncia Feltrinelli, che "aderisce all'appello di Nicola Lagioia - si legge in una nota - che invita la comunità della cultura a non rimanere silente e a sostenere le cittadine e i cittadini che con i libri, con i dibattiti e con ogni forma di libertà di espressione portano avanti ogni giorno i valori che trovano sintesi nelle celebrazioni del 25 aprile".

'Democrazia a rischio è una rassegna del Gruppo Feltrinelli di incontri, letture e iniziative aperte a tutti, dal 18 aprile all'8 maggio, per promuovere la cultura come antidoto ai rischi per la democrazia.



