Venti daspo per gli scontri alla fine di Monza-Napoli

Il questore di Monza Salvatore Barilaro ha emesso 20 provvedimenti di daspo in seguito agli scontri avvenuti alla fine di Monza-Napoli lo scorso sette aprile.

In quell'occasione un gruppo di tifosi del Monza aveva iniziato a lanciare oggetti, come bottiglie e sedie, contro un minibus con tifosi campani in via Modigliani all'angolo con via Sicilia. Quando sono intervenute le forze dell'ordine, gli ultra hanno aggredito i poliziotti usando cinture, tubi idraulici in plastica rigida e anche bastoni. Alcuni degli agenti intervenuti sono stati feriti, un commissario capo della Polizia ha avuto una prognosi di 15 giorni e altri quattro prognosi fra i 14 e i tre giorni.

I tifosi colpiti dal daspo vivono in Brianza fra Monza e il Lecchese e hanno fra i 19 e i 44 anni con precedenti che vanno dalla detenzioni di armi allo spaccio, passando per reati contro il patrimonio. Alcuni avevano già ricevuto dei daspo.

Il provvedimento più duro è di daspo di 8 anni con sei anni di firma obbligatoria mezz'ora dopo l'inizio della partita e mezz'ora dopo la fine quando il Monza gioca in Italia, altri provvedimento vanno dai sette anni a un anno di divieto di accedere negli impianti sportivi in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione europea quando si disputano partite, incluse amichevoli e coppe Primavera.



