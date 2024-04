Fi apre la campagna al teatro Manzoni, c'è anche Fascina

Ha scelto una sede importante nella storia di Forza Italia Letizia Moratti per l'apertura della campagna elettorale delle europee dove saranno candidati lei e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ovvero il teatro Manzoni, acquistato nel 1978 da Silvio Berlusconi e dalla discesa in campo location di tanti eventi di partito.

Tanti sono arrivati all'appuntamento, inclusa Marta Fascina, l'ex compagna del Cavaliere, che dalla morte dell'ex premier centillina le apparizioni pubbliche. Accanto a lei il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il segretario regionale Alessandro Sorte.

"Il momento della sopravvivenza è superato, dobbiamo giocare da protagonisti. Non siamo più in zona retrocessione, ci avviciniamo alla parte alta della classifica" ha rivendicato Tajani forte del sondaggio che da gli azzurri oltre il 10%. Di "una grande sfida" ha parlato Moratti, presidente della consulta di Forza Italia.

Alla kermesse ha partecipato anche Ivana Spagna che sul palco ha cantato 'Il cerchio della vita' del film Disney 'Il Re leone' e poi anche 'The Best' di Tina Turner: "Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi di Forza Italia", ha detto.

Durante l'esibizione, anche Moratti si è alzata e ha iniziato a ballare sul palco accanto alla cantante, "perché questa è anche una festa".



