Chiude il Fuorisalone, ma alla Statale proseguono i concerti

Chiude oggi, domenica 21 aprile, il Fuorisalone 2024, ma continua invece fino al 28 aprile The Walk in Sound, la serie di dieci performance realizzate dai professori d'orchestra della Filarmonica della Scala e del MLOrK ensemble del Conservatorio di Milano nel chiostro della Farmacia dell'università Statale, dove è stata allestita - e resterà fino al 28 aprile - l'installazione di Amazon The Amazing Walk. I concerti uniscono la musica dal vivo e quella elettronica riempiendo l'installazione e l'intero chiostro di suono con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. I prossimi appuntamenti saranno il 24 aprile alle 18:30 con Ipercello per violoncello solo ed elettronica, il 25 alle 18 con Music for a space per percussionisti e laptop ensemble, il 26 allo stesso orario toccherà a Intrecci per arpa, violino ed elettronica e il 27 a Carousel per percussioni ed elettronica. Conclusione il 28 aprile alle 11.30 con Ipercello per violoncello solo ed elettronica.



